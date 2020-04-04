Dört gün havalimanında yattı; 50’nci evlilik yıldönümü öncesinde ülkesine dönmeyi başardı

Britanya’nın Cheshire bölgesinde yaşayan Susan Moore, Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler nedeniyle tatil için gittiği Filipinler’de dört gün havalimanında yattı. Sonunda bir uçuş yakalayıp 50’nci evlilik yıldönümlerini kutlamak için eve, eşinin yanına dönebildi.

Fotoğraf: BBC

Moore çifti, Filipinler yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan edip havalimanlarını kapayacağını duyurduğunda birbirinden 10 bin 600 kilometre uzaktaydı. Bilet arayışına giren Susan Moore ve kız kardeşinin tatil yaptıkları otel acilen odayı boşaltmalarını istedi. Bu nedenle başkent Manila’daki havalimanına giden ikili dört gün orada yattıktan sonra Britanya’ya ilk uçakla ülkelerine döndü.

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Geçen hafta eve dönen Susan Moore, “Her şey bir anda oldu. Bir an hiç dönemeyeceğimizi düşündük. Uçuş olacak mı onu da bilmiyorduk. Neyse ki gelebildik. Bugün bizim evlilik yıldönümümüz ve aynı zamanda benim doğum günüm. Kutlama yapacağız” dedi.

Eşi John Moore ise çok kaygılandığını ancak sonunda kavuştukları için çok mutlu oduğunu ifade etti.