Dört gencin ölü bulunduğu yerde yeni delil arandı: Dedektör köpek Volta ve iz takip köpeği Arya destek verdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, dört gencin ölü bulunduğu Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde yeni deliller aradı.

Fotoğraflar: AA

Mahalledeki tarlasından dönen bir çiftçi, dün akşam yol kenarında bir aracın yanında dört ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Tüfeğin Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu belirlenmişti.

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AA’nın haberine göre Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sabah erken saatlerde, dört gencin cesedinin bulunduğu Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde çalışma yaptı. Yeni deliller arayan, olay yerini drone ile havadan görüntüleyen uzman ekipler, dedektör köpek Volta ve iz takip köpeği Arya ile de hayatını kaybeden gençlere ait yeni izlere ulaşmaya çalıştı.

Jandarma ekipler olayla ilgili 25 kişinin tanık olarak ifadesine başvurdu.

Cenazeler ailelere teslim edildi

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeler gençlerin yakınlarına teslim edildi.

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Serkan ve Ümit Zangal ile Neşet Dalgın’ın cenazelerinin Alaşehir ilçesinde, Muharrem Zengin’in cenazesinin ise Ahmetli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Serkan Zangal’ın kayınbiraderi Samet Keskin, dördünü de yakından tanıdığını söyledi.

Gençlerle en son yaklaşık iki hafta önce görüştüğünü ifade eden Keskin, dört gencin çok iyi arkadaş olduklarını ve buluştuklarında çok iyi zaman geçirdiklerini anlattı.

Keskin, genç arkadaşların Ahmetli’ye gidip geldiklerini belirterek şöyle devam etti: “Çocukların hepsini tanıyorum. Hepsi çok efendi çocuklar. Haber alınca olay yerine gittiğimizde kötü manzara ile karşılaştık. Muharrem ile Serkan üniversiteden ev arkadaşı. Ümit zaten Serkan’ın amcasının oğlu, Neşet de en yakın arkadaşları.”

’20 yaşındaki bir çocuğun nasıl düşmanı olur’

Olaya bir anlam veremediğini vurgulayan Keskin şöyle devam etti: “20 yaşındaki bir çocuğun nasıl bir düşmanı olabilir ki? Nasıl bir kötü işe karışabilir ki? Ümit sınavlara hazırlanıyordu. Teğmen olmak istediğini annesinden duydum. Muharrem de askere gidecekti. Neşet ise şeker fabrikasında çalışıyordu. Kendi aralarında bir sorun olamaz.

‘Asker uğurlamaya gittiler diye biliyoruz’

Bu çocuklar kendi aralarında böyle bir cinayete kalkışamaz. Olay yerinde tek bir kırma tüfek var, boşaltıp boşaltıp atamazsın. Böyle bir şeyi kendi aralarında yapmış olamazlar. Sadece eğlenmeye, asker uğurlamaya gittiler diye biliyoruz, sonuç bu.”