Dört dakikada hırsızlık: Ev halkı uyurken TV, dört telefon ve paraları alıp kaçtılar

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, üç kişi, bir apartman dairesinden dört dakika içinde televizyon, dört adet telefon ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi, 31 Aralık günü sabah saat 06:00’da Cennet Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katındaki dairenin kapısını kart ile açtı.

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Ev halkının uyuduğu sırada eve girip TV, telefon ve para alıp daireden ayrıldı.

Evdekiler uyandıklarında eve hırsız girdiğini fark etti ve durumu polise bildirdi.

Polis, eve giriş çıkış anları kameralara yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarına göre üç kişinin eve girmesi ve çıkması arasındaki süre dört dakika.