Dört dakika daha: Pink Floyd’un ‘gizli kalan’ şarkısı açığa çıkıyor

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd’un ‘gizli kalan’ şarkısı ‘Interstellar Overdrive’ şarkısının uzun versiyonu ilk kez yayınlanacak.

Plak şirketi Legacy Recordings’in açıklamasına göre Pink Floyd üyelerinin ilk kez 1966 yılında kaydettiği şarkı 14 dakika 57 saniye uzunluğunda.

Şarkı, plak formatında, yanında poster ve Pink Floyd’un ilk single albümü ‘Arnold Layne’ kaydedilirken çekildikleri fotoğrafla birlikte 15 Nisan’da yayınlanacak.

Şarkının 10 dakikalık kısa versiyonu grubun 1967’deki ilk albümü ‘The Piper at the Gates of Dawn’da yer almıştı.