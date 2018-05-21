Dört çocuğa kreşte dayağın cezası 20 bin liraymış!

Samsun’da kreşte oğlu öğretmen tarafından dövülen baba, ‘dayakçı öğretmen’e verilen 20 bin liralık cezayı az bulurken, tazminat davası açacağını söyledi.

Atakum ilçesinde E.Y.’nin babası Mesut Y., kreşin kameralarına bakarken oğlunun ve diğer çocukların öğretmen Büşra Öğrek tarafından dövüldüğünü gördü.

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Çocuk da şiddeti anlatırken, öğretmenin bacaklarına sopayla vurduğunu söyledi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Kreş dört gün sonra kapatıldı.

Mahkeme, 24 Ekim 2017’deki kararında, Öğrek’i dört çocuğa karşı kasten yaralamadan suçlu bularak dört kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin lira para cezası verdi.

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Ayrıca kreş çalışanları Müge Biran ve Güldem Kaya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan üç ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırıldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Yeni dava yolda

Baba Mesut Y. mahkemenin daha ağır bir ceza vermesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Ceza çok da tatmin etmedi. Yine de ceza verilmesi caydırıcı olması bakamından iyi. Böyle üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması açısından bir örnek olacağını düşünüyorum. Oğlum olay tarihinde üç yaşındaydı. Hala psikolojik etkilerini atlatmış değil. Kreşin önünden her geçtiğinde bana ‘Beni burada dövdüler’ diyor. Yaşadığı travmayı hala atlatmış değil. Hırçınlık var, korkusu var. Hem oğlumuz hem aile olarak zor bir dönem yaşadık. Bu ceza mutlaka bunun karşılığı değil ancak bir ceza almaları da bizim için çok önemliydi. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu kişiler hakkında ayrıca bir de manevi tazminat davası açacağım.”