Dört bir yandan: Tatilciler İstanbul’a dönüyor, trafik kilit

Ramazan Bayramı için İstanbul dışına çıkan yurttaşlar, tatilin son bulmasıyla kente dönüşe geçti.

Tekirdağ’dan dönen yurttaşlar, Malkara-Tekirdağ-İstanbul hattında yoğunluğa neden oldu. Durma noktasına gelen trafikte kuyruğun sonu gözükmedi.

Trafik ekiplerinin de denetimlerini sıkılaştırdığı bildirildi.

Kocaeli yönü de yoğun

İstanbul’a dönenlerin diğer bir güzergahı da Kocaeli’ydi.

TEM ve D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde İstanbul istikametine doğru trafik tıpkı Tekirdağ’da olduğu gibi durma noktasına geldi.

Tatilciler nedeniyle kent geçişinde de trafik akışı yavaşladı.

Öte yandan Balıkesir, Bursa ve Muğla da İstanbul’a dönüşe geçen yurttaşların yarattığı trafikten nasibini aldı. Çanakkale’de feribot iskelelerinde yoğunluk var.

Eskihisar-Topçular hattında gemi sayısını 18’e çıkaran İDO’ya ait iskelede yoğunluk gece de devam etti.