Dört bir yanda acı

Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın eşi, oğlu ve yakınları Ankara’daki cenazede. (Reuters/Ümit Bektaş)
Yaramazlara biraz batar!
ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar bu hafta teslim edilmeye başlanmıştı. Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladıklarını açıklamıştı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre konuyla […]
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından gündeme gelen kabine revizyonunun beş ile 10 bakan arasında olması durumunda 2018’de erken seçime gidileceği öne sürüldü.
Küresel Barış Endeksi’ne göre ‘terör tehdidi ve siyasi huzursuzluklara’ rağmen daha barışçıl hale gelen dünyanın en barışçıl ülkesi İzlanda. 163 ülkeli endekste Türkiye ise 146’ncı sırada.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Paris iklim anlaşmasından çekileceğini duyurdu.
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf, ABD’de yargılandığı davada mahkeme, Rudolph Giulani ile Michael Mukasey’in, Sarraf’ın avukatlığını üstlenmeye devam edebilecekleri yönünde karar verdi.