Dört bakan önlem aldı ama: Öğrenci servis şoförü hareket halinde bonzai krizi geçirdi

İstanbul’da hareket halindeki öğrenci servis şoförü bonzai krizi geçirince, bir anne ve iki çocuğu korkulu anlar yaşadı.

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun haberine göre, Ümraniye’deki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden önceki akşam, biri fiziksel engelli iki çocuk ve anneleri Z. A’yı alan servis, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ne geldiğinde şoför Ahmet Y. direksiyon başında krize girdi, direksiyona yığıldı.

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Minibüs yalpalayarak yoluna devam ederken çocuklarına sarılan anne çığlık atmaya başladı. Servis aracı tekleye tekleye güçlükle durdu. Orta kapıyı açamayan anne, bağırıp yardım istedi. Çevredekiler yardıma koşarken anne Z.A. açılan ön kapıdan biri kız iki çocuğunu servis aracından indirip uzaklaştı.

Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini düşünen vatandaşlar, önce ambulansa haber verdi. Sağlık ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan ilk muayenede şoförün uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği tespit edildi. Bu kez polise haber verildi. Polis ekipleri de kısa sürede olay yerindeydi. Anne yakınlarını çağırıp çocuklarını eve gönderdi. Olay yerinde kalıp polise ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi.

Araçta bonzai

Servis minibüsünde arama yapan polis bonzai ele geçirdi. Kelepçelenen servis şoförü Ahmet Y. gözaltına alınıp karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından hastaneye kaldırılan servis şoförü Ahmet Y.’ın ilk sorgusunda “Arkadaş kurbanı oldum” diyerek özür dilediği öğrenildi.

Servisi almaya gelen şirket görevlisi, şoförün iki hafta önce işe başladığını, deneme süresinde olduğunu söyledi. Şoförün işine son verildiği belirtildi.

Dört bakan ‘Önlem aldık’ demişti

Servislerde unutulan öğrencilerin ölmesi ve şoförlerin karıştığı asayiş olaylarının birbiri ardına gelmesinden sonra yönetmelik düzenlemesi yapılarak, yeni önlemler alınmıştı.

Buna göre şoförler işe alınırken ve işe devam ederken yılda bir kez psikolojik testlerden geçirilecekti. Ayrıca servis personelinin güvenlik soruşturmasından da geçmesi gerekiyor. Alınan önlemleri 24 Ekim’de dört bakan ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamıştı.