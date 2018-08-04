Dört aylık medya raporu: Gazetelerde 3 bin 76 nefret söylemine rastlandı

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre, bu yılın ilk dört ayında ulusal ve yerel basında çıkan yazı ve haberlerde 76 grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi yapıldı.

Vakfın Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının Ocak-Nisan 2018 tarihlerini kapsayan raporu yayınlandı.

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Raporda ilk dört ayda ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 2 bin 265 köşe yazısı ve haber tespit edildi. Bazı yazılarda birden fazla gruba yönelik nefret söylemi yer aldı. Tüm yazılarda 3 bin 76 nefret söylemine rastlandı.

Rapora göre 39 ulusal gazetede 935, 390 yerel gazetede 1330 nefret söylemi yer aldı.

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Bu da ulusal gazetelerde nefret söylemine rastlanma oranının, yerele göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ulusal gazetelerde Yeni Akit 125 nefret söylemiyle birinci olurken, bunu Milli Gazete 89, Yeniçağ da 64 nefret söylemiyle takip etti.

Yerel gazetelerde ise 50 nefret söylemiyle Yeni Konya gazetesi ilk sırada yer aldı.

Nefret söyleminin hedefinde ise en çok Ermeniler vardı.

Ermeniler hakkında 671 nefret söylemi üretildi. Bu da toplam nefret söylemi sayısının yüzde 20’sine denk geliyor.

Ermenileri 427 nefret söylemiyle Yahudiler, 320 nefret söylemiyle Yunanlar izledi.