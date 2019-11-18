Dört aylık eşini kazakla boğdu

Osmaniye’de 26 yaşındaki Ali Osman Sarı, 38 yaşındaki dört aylık eşi Serpil Sarı’yı kazakla boğdu. Sarı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Düziçi ilçesinde, 15 Kasım günü, çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile dört ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Adam, kadını kazakla boğdu.
Amcasının yanına giden adam, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu.
Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.