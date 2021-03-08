Dört aydır kayıp genç kadın bir evin çatısında ölü bulundu

Antalya’da dört aydır kayıp 20 yaşındaki kadın bir evin çatısında ölü bulundu.
AA’nın haberine göre asayiş ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020’de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat’ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulundu.
Polat’ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için adli tıbba gönderildi.
Beş şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan C.A. ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmedi, Polat’ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdü.
C.A., genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına götürdüğünü anlattı.