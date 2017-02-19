Dört ay sonra bir lig maçında görev alan Stoch: Tesislere ilk gelen benim, neden oynatılmadığımı bilmiyorum

Ligde 16 Ekim 2016’da oynanan Alanyaspor maçından sonra ilk kez Kasımpaşa karşısında forma bulan Fenerbahçe’nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch, neden oynatılmadığını bilmediğini söyledi.

‘Futbolda bunlar var ama burada çok fazla karşılaştım’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Antrenmanlarda tüm gayretimi ortaya koymaya çalışıyorum” diyen Stoch, şöyle devam etti: “Çok çalışıyorum, bütün mücadelemi veriyorum antrenmanlarda. Tesislere ilk gelen ben oluyorum. İdmandan önce spor salonuna ilk gelen ben oluyorum orada çalışmak için. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Futbolda olabiliyor bunlar ama bu durumla özellikle burada çok fazla karşılaştım. Bazen çok üzülüyorum gerçekten bu durumdan dolayı. Ama Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek veriyorlar. Beni hayatta tutuyorlar diyebilirim. Umarım daha fazla dakika alabilirim, daha fazla şans bulabilirim ama bu sadece bana bağlı bir durum değil.”

‘Gidişat hiç iyi değil’

Şükrü Saracoğlu’nda 0-0 berabere tamamlanan Kasımpaşa maçında puan kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getiren Slovak oyuncu, şunları söyledi: “Şu anda takım halinde zor bir durumdayız açıkçası alınan skorlara bakarsak. Takım içindeki herkes bu durumun farkında. Bu durumdan bir an önce kurtulmalıyız. Bunun nasıl yapılacağını çözmesi gerekenler de biziz. Tek tek baktığımızda takımdaki herkes iyi oyuncu. Çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımız ve eminim bunu yapacağız. Ama bunu en kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Şu anda bizim için gidişat hiç de iyi değil.”