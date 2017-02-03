Dört ay futboldan men cezası alan Çalhanoğlu’nu babası yakmış! ‘Bizim kültürümüzde karşı çıkılmaz’

Trabzonspor’la anlaşmaya vardıktan sonra Karlsruhe’ye transfer olduğu gerekçesiyle dört ay futboldan men cezası alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bordo-mavili kulübe babasının isteği üzerine imza attığını dile getirdi.

‘İmzalayacaksın’

DHA’nın aktardığına göre Express gazetesine konuşan Çalhanoğlu şunları söyledi: “17 yaşındaydım ve Karlsruhe SC’de futbol oynuyordum. Tesadüfen bir arkadaşımdan, babamın Darmstadt şehrinde bir restorantta Trabzonsporlu bir yöneticiyle buluştuğunu öğrendim. Sonra Bektaş Demirtaş’ı aradım, bana yardımcı olabilir mi diye sordum. Babam, o görüşmeden sonra eve geldi ve bana ‘Bu mukaveleyi imzalayacaksın’ dedi.”

‘Bizim kültürümüzde babaya karşı çıkılmaz’

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, “Neden bu mukaveleye karşı çıkmadınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bizim kültürümüzde babaya karşı çıkılmaz. Ben henüz 17 yaşındaydım, olup biteni tam olarak kavrayamadım. Benim kafamda sadece futbol vardı ve babama güveniyordum. Şimdi babam, büyük bir hata yaptığının bilincinde ve bu durum onu da üzüyor. Babam, halen benim babamdır, ama o benim kariyerime asla bir daha karışamayacak.”



‘İki kulübün birlikte karar alacağına emindim’

Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamadaysa, ceza almasına neden olan süreci şöyle anlattı: “2011’de, 17 yaşında iken Trabzonspor ile 1 Temmuz 2012’den itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamam ve ardından o dönemde oynadığım takımım Karlsruhe SC ile bir sözleşme daha imzalamam. Karlsruhe SC’nin benimle olan sözleşmesini uzatma opsiyonu vardı. Ama ben şundan emindim ki, sadece KSC sözleşmesi uzatılmadığı taktirde Trabzonspor ile sözleşmem geçerli olacaktı veya iki takım birlikte bir transfer üzerine karar alacaktı.”

‘Anlamakta güçlük çekiyorum’

Trabzonspor’la arasındaki sözleşmenin transfer kurallarına aykırı koşullar ve şartlar altında imzalaandığını savunan milli futbolcu, “Trabzonspor’un da FIFA’nın çeşitli transfer kurallarına aykırı davrandığı her iki kararda tespit edildiğine rağmen cezalandırılan ben oldum. Bu yüzden, benim bu koşullar altında, altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.