Dört astronotu taşıyan Falcon 9, uzaya fırlatıldı: Altı ay kalacaklar

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’li SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatıyla uzaya gönderdi.

Fotoğraf: Twitter/NASA

SpaceX Falcon 9 roketi, içinde ‘Crew-1′ adı verilen dört astronotla pazar günü yerel saatle 19.27’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yola çıktı.

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Cumartesi günü fırlatılması planlanan ancak Eta kasırgası nedeniyle fırlatılışı ertelenen SpaceX’e ait uzay aracı, 27 saat süren bir yolculuktan sonra pazartesi yerel saatlle 23:00 civarında Uluslararası Uzay İstayonu’na (ISS) kenetlenecek.

NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover , Shannon Walker ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Soiçi Noguçi bilimsel araştırmalar yapmak için ISS’de altı ay kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, “Harika bir fırlatılış. NASA, biz görevi devraldığımızda kapalı bir felaketti. Şimdi tekrar açık ara dünyadaki ‘en sıcak’, en ileri uzay merkezi” diye yazdı.

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ABD başkanı seçilen Joe Biden da Twitter’da, NASA ve SpaceX’i tebrik ederek “Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, yaratıcılığımızdan ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır” dedi.

SpaceX uzay aracının fırlatılışını ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de eşiyle birlikte Kennedy Uzay Merkezi’nden izledi.

Elon Musk katılamadı

Covid-19’a yakalandığı şüphesiyle karantinada bulunan SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise fırlatılışa katılamadı.

SpaceX Dragon uzay aracı, mayıs ayında ilk kez test amaçlı NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’yi ISS’ye götürmüştü.