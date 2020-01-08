Dört Arap girişimci Kanal İstanbul güzergahında 300 dönüm arazi almış

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu dört girişimciye ait şirketlerin Kanal İstanbul projesinde belirlenen güzergahta yaklaşık 300 dönüm arazi aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Sözcü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı. Kanal İstanbul projesinin çevresindeki arazilerin Araplara satıldığına dair haberler basında yer almıştı.

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Sözcü’den Çiğdem Toker’in haberine göre satış işlemlerine ilişkin bilgi tapu kayıtlarına dayanıyor.

Kuveytli şirket 125 dönüm

Kuveyt uyruklu Mohammad Mad Almarzouq ve Khaled Issam Almarzouq adına kayıtlı Shurak Al Ajdad Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. 125 bin 402 metrekare arazi aldı.

Beş tapusu bulunan şirketin İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı olduğu, şirketin kuruluşunun 15 Mayıs 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi.

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Suudi girişimci 100 dönüm

Süleyman el Muhaidib adlı Suudi girişimcinin bölgede 99 bin 97 metrekarelik araziye ait beş tapu kaydının olduğu bildirildi. Suudi iş insanının Türkiye’de büyük tutarlarda gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı ifade edildi.

BAE’li şirket 80 dönüm

Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu ve adresi Dubai’de görünen Noora Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adlı şirketin 79 bin 81 metrekareye ait iki tapu kaydının olduğu belirtildi.

Ahmed Humaid Matar Altayer adlı girişimciye ait olan şirketin İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı olduğu ve kuruluşu tarihinin 7 Temmuz 2017 olduğu belirtildi.