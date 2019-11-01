Dört akademisyeni öldüren Bayar avukata hakaret etti, dava ertelendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde dört akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), duruşmada avukata hakaret edince duruşma ertelendi.
Bayar, yargılandığı Eskişehir Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak katıldı. Savunması sorulan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam’a hakaret etmeye başlayınca mahkeme başkanı, SEGBİS’i kapatıp duruşmayı 24 Ocak 2020 tarihine erteledi.
Bayar, eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında ‘azmettirme’ suçundan, kendisi hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen davanın ilk duruşmasına da SEGBİS üzerinden katılmıştı. Bayar, başını duvara vurmaya başlayınca infaz koruma memurları tarafından kelepçelenerek, odadan çıkarılmıştı.
İkinci duruşmada ise Volkan Bayar yine SEGBİS aracılığıyla akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürmüştü.