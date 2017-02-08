Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi

Son KHK’yla birlikte Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden üçü profesör beş akademisyen ihraç edildi. Bölümde dört akademisyen kaldı.

Dün gece çıkartılan yeni kanun hükmünde kararnameyle 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre bir önceki KHK ile ihraç edilen Süreyya Karacabey, bölümün fiili olarak artık işlevini yürütmesine imkan kalmadığını ifade etti: “Biz Tiyatro bölümünde barış akademisyenleri olarak altı imzacıydık. Geri kalan beş arkadaşım da bugün ihraç edildi. Bölümün artık fiili olarak işlevini yürütmesine imkan yok. Bütün eğitim şu anda durmuş durumda. Oyunculuk ana sanat dalından üç ve yazarlık dalında bir akademisyen arkadaşımız kaldı ama onlarında tüm bölümü yürütmelerine imkan yok.”

Karacabey, bölüm arkadaşları arasında ihraçların devamının beklendiğini de vurgulayarak, “Bizlerden sonra atılmayı bekleyen arkadaşların durumu daha kötüydü. ‘Arkadaşlarım atılmışken ben burada ne yapıyorum’ diyorlardı. Sıranı beklemek zaten öldürücü bir şey” dedi.