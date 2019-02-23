Dorock XL’da kadın müşteriye darp iddiası

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini belirterek polise başvurdu. Dorock XL olaya karışan çalışanlarından birinin işten atıldığını açıkladı.

Fotoğraf: comimarlik.com

Twitter’da ‘@bersunbuldu’ adlı kullanıcı ismini kullanan bir kadın, E. ve diğer dört arkadaşıyla birlikte 20 Şubat’ta bara gittiklerini dile getirdi.

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Daha sonra bir arkadaşlarının parasının eksik olduğunu düşünerek bardan dışarı çıktıklarını ve vestiyerdeki eşyalarına baktıklarını anlatan kadın, yeniden içeri girmek istediklerinde kapıdaki kadın görevlinin E.’nin bileğindeki giriş damgasını görmek istediğini dile getirdi.

Kadın, görevliye “Yeni çıktık” dediklerini ancak “Ben sana zaten gıcık olmuştum” diye yanıt aldıklarını kaydetti.

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20.02.2019 Carsamba gunu Besiktas Dorock XL’da gerceklesen darp olayi.

6 arkadas universiteler radyo partisine gittik.

Bu flood boyunca bahsi gecen darp olayinin fotograflari paylasilmistir.

Lutfen devamini okuyup sesimizi duyurmamizda yardimci olun,sizden tek ricamiz bu. pic.twitter.com/EXw9mq9W2s — safinazin biri (@bersunbuldu) February 22, 2019

Müşteri daha sonra şunları kaydetti: “(E.’nin) Gösterilen bileğini ters çevirerek saçı çekilmeye başlandı. Diğer iki erkek güvenlik görevlisi olaya dahil olup, kadın görevliyi çıkarıp E.’yi yere fırlatarak vurmaya, tekmelemeye, darp etmeye başladılar. Mağdur edilen arkadaşım tekrar sırtına vurulup yerde sürüklendi ve bir erkek arkadaşımız gelene kadar darp görmeye devam etti. Bu süreç içinde E. ile beraber olan ben ve diğer kız arkadaşım müdahale etmeye çalışırken kendi irademiz dışında şiddet kullanılarak etraftaki görevliler tarafından itilerek uzaklaştırılmaya çalışıldık. Tek istediğim güvenlik görevlileriyle konuşmakken, merdivenlerden itilerek ben de şiddete maruz kaldım. Şiddeti durdurmaya çalışırken ‘Sonunuz arkadaşınız gibi olur’ diye tehdit edildik.”

Kendisine hakaret edildiğini de belirten kadın, polise şikayette bulunduklarını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını, hukuken sürecin peşinde olduklarını ifade etti.

‘Karşılıklı darp’

Dorock XL da iddialar üzerine Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında bar girişinde müşteri ile güvenlik personeli hakkında karşılıklı darp yaşandığını aktardı.

Açıklamaya göre iki kadın birbirini şikayet etti ve diğer güvenlik personelleri kavgayı bitirmek için olaya dahil oldu.

Açıklamada ‘olaya kontrolsüzce karışan’ bir görevlinin aynı gün işten atıldığı dile getirilerek kavgaya karışanların açığa alındığı bilgisi verildi.