Dördüncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan inşaatın dördüncü katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre 59 yaşındaki kalıp ustası Recai Ihlamur, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi’ndeki inşaatta çalışırken dördüncü kattan düştü.

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Ihlamur’un düştüğünü gören çevredeki diğer işçiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu belirtilen Ihlamur’u hastaneye götürmek üzere ambulansla yola çıktı. Ambulansta dakikalarca kalp masajı yapılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ihlamur’un cansız bedeni, Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.