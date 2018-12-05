Dördüncü kattan düşen 16 yaşındaki liseliyi minibüs kurtardı

Sivas’ta okul servisine bakmak isteyen 16 yaşındaki Nursena K., dördüncü kattan minibüsün üzerine düştü. Genç kızın durumu iyi.
Nursena K., Diriliş Mahallesi’nde beş katlı binanın dördüncü katında bulunan evlerinden bugün saat 08.00 sıralarda servisin gelip gelmediğine baktı.
Abdussamet Bal İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrenci, pencereden eğildiği sırada dengesini kaybetti. Nursena, apartmanın yanında bulunan minibüsün üzerine yaklaşık 11 metreden düştü.
Hafif yaralanan Nursena K., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.