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Yaramazlara biraz batar!

Dördüncü kattaki balkondan düşen 1.5 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Bolu’da bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak’ta bir kadının sağa sola bağırarak koştuğunu fark eden mahalle sakinleri, yanına gidince kucağındaki bebeği gördü.

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Irak uyruklu anne Hamail Malik Ahmed’in kucağındaki bebeğin apartmanın dördüncü katından düştüğünü anlayan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlileri, yaralı bebeği olay yerindeki müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.

Afnan Abdullah isimli bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

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