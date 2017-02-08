Dopingden ceza alan antrenörü affedip kadro açmıştı: Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu istifa etti 

Doping nedeniyle dört yıl men cezası alan antrenör Batu Tulga’yı affedip kadro açan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu istifa etti.

İlaçları sağlık problemleri nedeniyle kullanmış

Al Jazeera Turk’un haberine göre, yaptığı yazılı açıklamada, Tulga’nın ceza almasına neden olan ilaçları sağlık problemleri nedeniyle kullandığını öne süren Karakuzu, şöyle devam etti: “Yüzme camiasının hiçbir sporcusunda yasaklı madde saptanmamıştır. Tüm bunlara rağmen konuyla ilgili hem Sayın Spor Bakanımız hem de şahsımın hassasiyeti gereği olarak tüm sorumluluğu federasyonumuz yönetim kurulu adına başkan olarak üstleniyorum. 6 Kasım 2016’da kıymetli oylarınızla görevlendirildiğim Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından istifa ediyorum.”

Ne olmuştu?

Norveç’in Bergen kentinde 2015 yılında düzenlenen Alexander Dale Qen Şampiyonası için Oslo’ya giden yüzme milli takımı kafilesinde bulunanan Batu Tulga’nın çantasında ‘anabolic-streoid’ denen ve Norveç yasalarına göre bulundurulması yasak ilaçlar bulunmuştu.

Gözaltına alınan Tulga 1500 avro para cezası karşılığında serbest kalmış, o dönem görevde olan federasyonsa antrenöre dört yıl men cezası vermişti.

Ancak federasyonda göreve gelen yeni yönetim, antrenörün Tahkim tarafından onanan cezasını yeniden disipline taşıyıp affedilmesini sağlamış ve kendisine görev vermişti.