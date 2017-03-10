Doping cezası nedeniyle başkanlığının iptali isteniyor: ‘Başdanışman’ Hidayet Türkoğlu’nun itirazına mahkemeden ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından, eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu’nun başkan seçildiği Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) seçimli genel kurulunun iptaline ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.



SporX’in haberine göre, usul ve esasa ilişkin dört sayfalık yazılı itirazda bulunan davalı TBF’nin davanın reddi yönündeki talebi reddedildi. Hakim Ayhan Yılmaz yargılamanın devamıyla birlikte bilirkişi heyetinden rapor istenmesine karar verdi.

‘Basketbol Taban Hareketi’ lideri ve lisanslı basketbol oyuncusu Ayberk Yağız tarafından açılan davada, Türkoğlu’nun yasaklı madde kullanmaktan kesinleşmiş cezası bulunması gerekçesiyle TBF başkanlığının iptali isteniyor.

TBF’nin savunması: FIBA’nın verdiği ceza Türkiye’de geçerli sayılamaz

Federasyon ise, Türkoğlu için verilen cezanın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından verildiği, ana statü ve kanuna uygun olarak TBF ya da kurulları tarafından verilmiş bir karar olmadığı, bu nedenle doping cezasının Türkiye’de geçerli sayılamayacağını savunuyor.