Dönüşüme devam: Hedef her yıl 300 bin konut, ‘tamamlama sigortası’ gündemde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız” dedi.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

AA’nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni açıkladı.

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Buna göre kentsel dönüşümde Emlak Bankası’nın da sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektör hem belediyelere gerekli finans desteğini sağlanacak.

’53 ilde 238 riskli alanda’ çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum, “Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz” diye konuştu.

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Kurum, “Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız. Yıllık 300 bin konutun 30 binini bakanlık olarak dönüştüreceğiz. Kalan 270 bin konut için de belediyelere, özel sektörümüze çağrıda bulunuyorum” dedi.

Kurum şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10’u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek.”