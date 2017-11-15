Dönüş sesleri: ‘Sessizliğe gömülen’ MHP’li Vural, Erdoğan’ın uçağında yer aldı

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MHP’deki grup başkan vekilliğinden istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, resmi temaslar için Rusya ve Kuveyt’in ardından Katar’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağında yer aldı.

Erdoğan’ın uçağında daha önce MHP’li vekiller Erhan Usta ve Saffet Sancaklı yer almıştı.

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Yeniçağ’da yer alan habere göre MHP yönetiminin Vural’ı görevlendirmesi, Bahçeli’yle ilişkilerinin yeniden düzeldiğinin işareti olarak yorumlandı.

Sessiz kalmıştı

Dört dönemdir İzmir’den MHP milletvekili seçilen Vural, son üç dönemdir partisinin grup başkan vekilliği görevini yürütüyordu.

MHP’li vekil, partide bir süredir devam eden olağanüstü kurultay tartışmalarından rahatsız olduğunu ve sessiz kalmayı tercih ettiğini yakın çevresiyle paylaşmıştı.

Vural, 22 Haziran 2016’daki istifasını “MHP’de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinmeye ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” sözleriyle duyurmuş, bu sözler Vural’ın Meral Akşener’in başını çektiği MHP’li muhaliflerle birlikte hareket edeceğine yorulmuştu.

Ancak Vural o tarihten bu yana sessiz.