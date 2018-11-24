Dönerci yasak yapı yıkımını İstiklal Marşı’yla durdurmaya çalıştı

Muğla’da bir dönercide yasadışı bir şekilde yapılan sundurmanın sökülme işlemlerini engellemek için İstiklal Marşı okudu. İlk saygı duruşunun ardından marşa tekrar başlamaya niyetlenen işletme çalışanlarını polis engellerken, belediye ekipleri sundurmayı söktü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki Recai Güreli Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Caddedeki imara aykırı sundurmaların yıkılması için ilçe belediyesi de çalışmalara katıldı. Menteşe Belediyesi’nin, işletmeci ve dükkan sahiplerine sundurmaların sökülmesi için tebligat yapmasına rağmen bazı işletmelerin tebligat uymadıkları bildirildi.

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Bugün de cadde üzerinde tavuk döner satışı yapan bir işletmenin önündeki sundurmayı sökmemesi üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Ancak işletme çalışanları, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Tartışma yaşanması üzerine, çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İşletme sahibinin avukatlığını yapan Emre Aykın, tebligatın mülk sahibine yapıldığını, işletmeciye herhangi bir belgenin ulaşmadığını iddia ederek, yıkımın kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü.

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Belediye ekipleri yıkıma geçerken işletme çalışanları da yıkımı engellemek için İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Bunun üzerine ekipler, bir süre bekledi. Tekrar İstiklal Marşı okumak isteyen çalışanlara, polis izin vermedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı iş yeri çevresine güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sundurmayı söktü.