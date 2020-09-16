Döner ve sucukta at eti, lahmacunda sakatat: Bakanlık 91 firmaya ait tağşişli ürünleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 taklit ve tağşişli ürünü açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

Fotoğraf: DHA

Gıdada sahtecilik yapan 91 firmaya ait 113 ürün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklandı.

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Bu açıklama ile ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlerin bulunduğu listede, et ve et ürünlerinden içki ve meşrubata, baldan baharatlara, çaydan kahveye, zeytinyağından süt ve süt ürünlerine, enerji içeceklerinden çikolataya uzun bir liste yer aldı.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde yapılan denetimlerin büyük payı olduğu açıklandı.

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Bu yılın beşinci taklit ve tağşiş listesinde et ve et ürünlerine ciddi biçimde yer verildi.

Çiğ kanatlı dönerde at eti, dana sucuk ve çiğ dana etinde tek tırnaklı eti (at, domuz, katır, eşek), pişmemiş köftede sakatat, (kalp, taşlık, dalak), pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık, pişmiş Adana kebabında dalak, çiğ Adana kebabında kanatlı eti, sucukta, baş ve kanatlı eti, kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Yıllardır tartışılan bal bu listede yine yerini aldı ve denetimlerde sahte bal ortaya çıktı.

Baharatlarda, boya, bitki, çay ve kahvelerde boya – gıda boyası ve ilaç etken maddesi bulundu.

Zeytinyağına 27 maddelik yer ayrılan listede taklit ürünlere rastlandı.

Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Enerji içeceği ve takviye edici gıdalarda ise iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel fonksiyon problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde olan sildenafil bulundu.

İçkilerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol denen ve gıda alkolünde kesinlikle bulunmaması gereken bir maddeye rastlandı.

Meşrubat, çikolata ve kakaolarda ilaç etken maddesi bulundu.