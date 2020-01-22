Döner federasyonu başkanı: Bakterili eti çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar

Döner ve halk sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Mercan, dünya çapında tanınan bir lezzet olan dönerde merdiven altı üretimle mücadele için, satış ile üretimin birbirinden ayrılacağını, ‘donmuş’ üretim yapan yerlerden almanın zorunlu olacağını, bu işe sertifikasyon ve barkod getireceklerini söyledi.

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Türkiye gazetesinden Önder Çelik’e konuşan Mercan, son zamanlarda ülke geneline ‘virüs gibi ucuz dönercilerin’ yayıldığını ve bunların halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek “Bir gıdanın izlenebilirliği yoksa bunun sağlığından söz edemeyiz” dedi. Mercan, sayıları bini bulan bu firmaların, kasaplardan, et toptancılarından aldığı etlerle şubelerinde kepenkleri kapalı, lavabosu, suyu olmayan bakterili ortamlarda döner hazırlayıp sattığını kaydetti.

Bu yapılanın ‘gıda terörü‘ olduğunu kaydeden Mercan şunları söyledi: “Ucuz dönerciler, hayvanın sabun sanayisine giden yağlarını yüzde 40 oranına kadar Türk dönerine koyarak haksız rekabetle sektörü mahvediyorlar. Toplumu zehirliyorlar bugün ucuz dönercilerin şubelerinin önünde et döner yemek için kuyruğa giren vatandaşlarımız bilsinler ki yarın tedavi olmak için hastane kuyruklarına girecekler.“

‘Son tüketim tarihi geçen ürünleri ucuza alıp satıyorlar’

Tavuğun kesimhaneden bayilere geldikten sonraki ömrünün 4-5 gün olduğunu ifade eden Mercan “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” dedi.

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’12 saat dönen tavuk bakteri yumağı olur’

Tavuğun artı 15 dereceden sonra çok hızlı bakteri ürettiğini belirten Mercan “Ateşin karşısında gündüz 12’den gece 12’ye kadar bakteri yumağına dönüyor” diyerek tavuk zehirlenmelerinin bu şekilde hazırlanan dönerden kaynaklandığını iddia etti.