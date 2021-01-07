Dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 40 kilo marihuana ele geçirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli protestolara neden olan Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasıyla ilgili “Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur” dedi.