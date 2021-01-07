Dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 40 kilo marihuana ele geçirildi

Adana’da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram marihuana ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekip, plakasını tespit ettiği aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın arka bölümünde tepki vermesi sonucu, koltuk üzerinde çuval incelendi.
Çuvaldaki yedi bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde marihuana olduğu tespit edildi.
Sürücü İ.E. (38) gözaltına alındı.