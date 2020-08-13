Dondurulmuş gıda veya paketinden ‘corona’ bulaşır mı?

Çin’de Ekvador’dan gelen bir karides paketinin üzerinde virüs bulunmasının ardından Brezilya’dan ithal edilen donmuş tavuk kanadı örneğinde de corona virüsüne rastlanması bu yolla bulaş endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Yine bu hafta 102 gündür yerel vakanın görülmediği Yeni Zelanda’da tespit edilen pozitif vakanın yurt dışı seyahat geçmişi bulunmaması ve ithal donmuş gıda deposunda çalışıyor olması bu endişeleri güçlendirdi.

Reklam

Virüsün kaynağını araştıran Yeni Zelandalı yetkililer bu yolla bulaşmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Hafta başında Çin’in Dalian kentindeki Yantai limanında Ekvador’dan ithal edilen dondurulmuş karides paketinde virüs kalıntıları bulunduğu açıklanmıştı.

Ardından bugün ülkenin güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Reklam

Haziran ayında başkent Pekin’de Şinfadi deniz ürünleri pazarıyla bağlantılı yeni bir salgın ortaya çıkması üzerine et ve deniz ürünleri ithalatındaki rutin taramalar yapılmaya başlanmıştı.

Araştırmalar virüsün materyaline, sıcaklığa ve neme bağlı olarak paketlerin üstünde günlerce canlı kalabileceğini gösteriyor.

Virüs plastik veya kağıttan paketlerin üzerinde dört-beş gün kalabiliyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre gıdadan ya da gıda paketinden virüs kapıldığına dair delil yok.

Corona virüsü gıda üzerinde çoğalamıyor. Canlı kalıp çoğalmak için insan ya da hayvan konağına ihtiyacı var.

Hong Kong Üniversitesi’nden viroloji profesörü Jin Dong-Yan “Corona virüsü yüzeylerde ya da gıda üzerinde çoğalamadığından canlı bir hücrenin dışında kademeli olarak zayıflıyor” dedi.

Dong-Yan bir kişinin yüzeylere ya da yiyeceklere virüs taşıyan damlacıklar bulaştırıp sonrasında bir başkasının söz konusu yüzeylere, ardından da ağzına veya burnuna dokunarak virüsü kapabileceği ihtimalini göz ardı etmemekle birlikte, böyle bir vakanın çok nadir olacağını da belirtti.

İsrail’deki Seyahat Sağlığı ve Tropikal Hastalıklar Merkezi direktörü Eyal Leshem ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “İthal yiyeceklere temasla virüs bulaşması halen önemli enfeksiyon yollarından biri olarak görülmüyor. Kamu sağlığı politikalarını etkileyecek kadar önemli değil.”

Hindistan’da Christian Medical College’tan emekli klinik viroloji profesörü T. Jacob John “Bir insanın ağzından ve burnundan çıkan virüs partikülleri donmuş gıdalar üzerinde kalanlardan çok daha fazla. Bütün diğer riskleri düşününce bu çok düşük kalıyor” dedi.