Dondurma yiyen çocukları hedef alan ‘Ramazan baskısı’na yanıt: Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a

İstanbul Eminönü’nde dondurma yiyen iki çocuk, sarıklı ve cübbeli bir kişinin uyarısıyla karşılaştı.

‘İki küçük çocuğa musallat olan cübbelilerle verdiğim mücadele’

Çocuklara Ramazan’da dondurma yiyerek ‘yanlış yaptıklarını’ söyleyen cübbeli kişiyle tartışmasını kayıt altına alan bir yurttaş, bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından “Bugün Eminönü’nde iki küçük çocuğa dondurma yediği için musallat olup, başlarından gitmeyen cübbeliler ile verdiğim mücadele…” mesajıyla paylaştı.

Bugün Eminönü’nde iki küçük çocuğa dondurma yediği için musallat olup, başlarından gitmeyen cübbeliler ile verdiğim mücadele… pic.twitter.com/iir9WHBKu8 — $recycle.bin (@esekkadaradam) 20 Haziran 2017

‘Burası Müslüman ülkesi, yapamazsınız’

Görüntülerde, isteyenin istediğini yiyebileceği ve bu durumun kimseyi ilgilendirmeyeceği söylenen cübbeli kişi “Burası Müslüman ülkesi, yapamazsınız” diyerek uyarısını tekrarlıyor.

Yaşananları kayıt altına alan yurttaş ise “Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a. Yapacak bir şey yok” diye karşılık veriyor.