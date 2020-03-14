Donarak öldükleri tahmin ediliyor: İran sınırında yedi sığınmacının cesedi bulundu

Van’da yedi sığınmacının cesedi bulundu. Sığınmacıların donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

DHA’da yer alan habere göre Çaldıran ilçesinin İran sınırında Jandarma ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Bir kilometrelik alanda, yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu yedi kişinin cesedi bulundu.

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Donarak öldükleri tahmin edilen sığınmacıların kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetleri Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İhbar alınmış ancak araştırma yapılamamıştı

Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 sığınmacının tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbar edilmişti.

Bölgeye yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan olduğu tahmin ediliyor.