Donanma komutanı istifa etti

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele istifa etti.
2 Ağustos tarihli son Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) kuvvet komutanları değiştirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Teamüllere göre göreve oramiral rütbesindeki Kösele’nin gelmesi bekleniyordu. Atanmaması üzerine Kösele emekliliğini istemişti.
Kösele’nin istifa ettiğini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.
Kalın, haftalık basın toplantısında gazetecilerin bu yönde bir duyum bulunduğunu aktarması üzerine, Kösele’nin istifa ettiğini doğruladı: “Biraz önce Genelkurmay başkanlığıyla görüşerek teyit aldım. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele kendi isteğiyle istifasını vermiştir. Ve istifa dilekçesi işleme konmuştur.”