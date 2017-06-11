‘Donanım bitti, artık yazılım dönemi’: Altınordu ‘beyin merkezli eğitim’ çalışmalarına başladı 

Altyapıya verdiği önemle bilinen Altınordu Futbol Kulübü, ‘beyin merkezli eğitim’ üzerine çalışan ve Barcelona’dan Milan’a Avrupa’nın önemli kulüplerinde eğitim veren Belçikalı bir ekibi İzmir’e getirdi.

Michel Bruyninckx, Chris Bruyninckx ve Pascal Roosen, Altınordu Futbol Meslek Okulu’nda (AFMO) eğitimini sürdüren öğrenciler ve idari-teknik ekiple bir araya geldi.

‘Yazılım dönemi başladı’

Altınordu’da beş yıllık süreçte donanım döneminin bitip, yazılım döneminin başladığını belirten kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Avrupa çapında nitelikli futbolcu yetiştirmek için yazılım diye adlandırdığımız bu eğitimin verilmesi gerekiyor. Biz de bu konuda dünyanın en iyisi olan ekiple çalışmaya başladık” dedi.

‘Türk gençleri beynini nasıl kullanması gerektiğini tam olarak bilmiyor’

Belçikalı ekip, Altınordu’da antrenörlere eğitim verecek, futbolculara zor durumlarda çözüm yolları üretecek teknikler öğretecek.

Antrenörlere ‘Şunu yap, bunu yapma’ demek için İzmir’e gelmediklerini vurgulayan Michel Bruyninckx, Türkiye’de oyuncu gelişimindeki sorunlara dikkat çekti.

Bruyninckx, “U17 Avrupa Şampiyonu Milli Takım’dan geriye hiçbir oyuncu kalmadığını gördük. Bu, normal bir durum değil. Türk gençleri sahada çok duygusal, heyecanlarını kontrol edemiyor ve beynini nasıl kullanması gerektiğini tam olarak bilmiyor. Bu, çok önemli bir eksiklik” diye konuştu.

‘Her ülkedeki uygulama insan yapısına göre değişiklikler gösteriyor’

‘Beyin merkezli eğitim’ programının 20 yıl önce Belçika’da hayata geçirildiğini dile getiren Altınordu Elit Performans Direktörü Ed Graper ise “Oyuncu gelişimini, beyinsel verileri ölçebileceğimiz bir programla birleştiriyoruz. Her ülkedeki uygulama insan yapısına göre değişiklikler gösteriyor. Yol haritamız, antrenörlerin sistemi anlamasıyla başlıyor” ifadelerini kullandı.