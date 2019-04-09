Donald Trump gizli servis başkanı Alles’i ‘kovdu’

ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır güvenliği konusunda yeteri kadar sert önlemler alınmadığı gerekçesiyle eleştirdiği gizli servis başkanı Randolph Alles görevinden ayrılıyor.

Fotoğraf: Reuters

CNN International’daki habere göre Trump, Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney’den Randolph Alles’i kovmasını istedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Alles’in görevden ayrılacağı doğrulandı ancak Trump’ın onu kovduğuna dair bir bilgi verilmedi.

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Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Alles’in son iki yılda kurumda büyük işler yaptığına vurgu yaparak başkanın onun ülkesine 40 yıldır yaptığı hizmet için teşekkür ettiğini söyledi. Sanders, ayrıca, onun yerine önümüzdeki ay James Murray geçeceğini açıkladı.

Alles’ın görevden ayrılışı, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in görevden ayrılacağını açıklamasından saatler sonra duyuruldu. Alles, 2017’den beri Trump yönetimindeki görevlerini bırakan veya bıraktırılan onlarca üst düzey isimden biri oldu.

Siyaset kulislerinde ise İç Güvenlik Bakanlığı’nda arka arkaya gelen kovulmaların neredeyse sistematik ‘bir temizlik operasyonu’ olduğu konuşuluyor. Nielsen’in de Trump’ın Meksika sınırına duvar örmeyi planı konusundaki baskılar ve anlaşmazlıklar nedeniyle görevden ayrıldığı düşünülüyor.