Donald Trump, dışişleri bakanı adayını ‘fırça bıyığı’ nedeniyle elemiş

ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın dışişleri bakanı adaylarından John Bolton’u ‘fırça bıyığı’ nedeniyle elediği belirtildi.

Independent’ın haberine göre Trump’a yakın bir kaynak, “Donald, o bıyığı sevmeyecekti. Donald’a yakın hiç kimsede bıyık veya sakal olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Başkanlığı 20 Ocak’ta devralacak Trump’ın ‘geçiş ekibinde’ yer alan ve ismini açıklamayan bir kaynak ise, “Bu onun konuştuğu dil. Estetiğe fazlasıyla merak var. Bir iş için kalifiye bir insan getirebilirsiniz ancak görünüşü yeterli değilse işi alamaz” diye konuştu.

Trump’ın ‘geçiş dönemi’ sözcülerinden Jason Miller da “Görünüş çok önemli çünkü Amerika’yı sadece ulusal değil, uluslararası platformda da temsil edecekler” dedi.