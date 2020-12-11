Don Kişot ve Köle Isaura’nın sayfalarına emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Büyükçekmece’de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı.

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Kargo merkezlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri hassas burunlu narkotik köpeği Kuki eşliğinde arama yaptı.

Avusturya’ya yollayacaklardı

Kargo merkezlerinin birinde Avusturya’ya gönderilmek üzere hazırlanmış ısıtıcıların içerisinde gizlenmiş 963 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer kargo şirketinde yapılan aramalarda ise yine Avusturya’ya gönderilmesi planlanan Don Kişot ve Köle Isaura’nın sayfalarına emdirilmiş kokain maddesi tespit edildi.

Kitap sayfalarına özel yöntemlerle emdirilmiş kokainin yine özel ve kimyasal yöntemlerle sayfalardan ayrıştırılarak satışa sunulmak istendiği öğrenildi.

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Olayla ilgili şüpheli dört kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.