ZEYNEP AKSOY

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “Schweine, schweine” (Domuzlar, domuzlar) diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra ‘mükemmel’ ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da ‘düşüyor’ arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…

Flaman yazar Eric De Volder’in yazdığı, Mesut Arslan’ın yönettiği, İstanbul seyircisiyle ilk kez Tiyatro Festivali’nde buluşan ‘Gece Sempozyumu’ndayız. Belçika’da yaşayan ve Belçika Kraliyet Tiyatrosu’nun beş yönetmeninden biri olan Arslan oyunu önce Belçika’da sahnelemiş, sonra İstanbul’a getirmiş. Tabii bizim oyuncularımız ve sahnelendiği mekan Zorlu Skylounge’a uygun farklı bir yerleştirmeyle…

Reklam

Güven Kıraç

“Oyun çok küçük bir Flaman kasabasında, endüstri devrimi ile birdenbire zenginleşmiş, burjuvaziyle tanışmış, sonra tekrar dibi görmüş ama içinde bulunduğu koşulu belli etmemeye çalışan bir aileyi anlatıyor.”*

Ailemiz muhteşem… Herkes babadan ve birbirinden nefret ediyor, ama sistemi sürdürmek adına anlamsız ritüellerine devam ediyorlar: ““Nasılsın?”, “İyiyim” , “Nasılsın?”, “İyiyim”, “Nasılsın Marcel?”, “İyiyim anne.”

Mesut Arslan, oyun boyunca başvurduğu seçilmiş kelime ve diyalogların tekrarlarıyla bu tip günlük konuşmaların anlamsızlığını, boşluğunu vurguluyor. Yönetmen Eric De Volder’in metnini Norveçli görsel sanatçı Lawremce Malstaf’ın topaçlı enstelasyonunun içine yerleştirmiş. Topaçlar var; çeşitli büyüklüklerde, bir aletle çalıştırılan ve arenanın içine savrulan… Öngörülemez ve tehlikeliler, aynı sistemin en küçük çarpan ve böleni ailenin üyeleri gibi…

Reklam

Bir burjuva aile eleştirisi olan metin iyi, ama çerçeve sahnede düz oynansa asla bu etkiyi vermezdi. Dördüncü duvardan, perdeden hiç hazzetmeyen bir yönetmen olan Arslan’ın oyunu taşıdığı yer, bu topaçlı arena metne de hizmet ediyor, çıplaklaştırıp içinde yatan her şeyi ortaya çıkarıyor.

Serhat Kılıç ve Derya Alabora

Aile bireyleri bu domuz ağılında kendi pisliklerinde debelendikçe batıyor, battıkça çıldırıyor, bu çıldırma vahşi bir ayini andıran müthiş bir sahneyle taçlanıyor. Bütün oyuncular mükemmel; performatif oyunculukları ensemble ruhuyla birleştirerek hepsinden nefret etmemizi başarıyorlar. Çünkü bu ailede sevgi de, sevilesi kimse de yok. Babanın yerine geçmeye hazırlanan, patriarkinin iktidar topunu eline almış mutsuz anne, bu pis çarkın içinde döne döne ruhlarını kaybetmiş, piyonlara dönüşmüş üç yetişkin erkek, içine düştüğü saçmalığa uyum sağlamaya çalışırken kendini yitiren bir gelin, işbirlikçi bir uşak; hepsi de alabildiğine korkunç ve kötü.

Hanekevari bir orta Avrupa aile kabusu olarak tanımlayabileceğimiz ‘Gece Sempozyumu’ tiyatroya anlam vermek noktasında sahne tasarımı, ışık, ses, metin, seyirci ve oyunculuklara bütüncül yaklaşan bir reji anlayışına sahip Mesut Arslan’ın elinde iskeletine kadar soyulmuş. Metnin önerdiği “Burjuva aile sistemin devamındaki en küçük ama en mide bulandıran etmendir” fikri bu bütüncül yaklaşımla vücut bulmuş, net bir şekilde ortaya çıkmış. Mesut Arslan’ın ‘Gece Sempozyumu’ biri tiyatroya, diğeri insanlığa dair iki şeyi çok net ortaya koyuyor: Reji çok önemlidir ve hepimiz domuzuz.

*Mesut Arslan’ın Duvar gazetesinde yayınlanan söyleşisinden.