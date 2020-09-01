Domuz sanmış: Kardeşini vurarak öldüren muhtar gözaltında

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekim yardımcısı ve kardiyoloji uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, hastalığı yenip görevinin başına döndü. Sarıkaya şu uyarıyı yaptı: “Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin.”