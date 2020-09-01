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Yaramazlara biraz batar!

Domuz sanmış: Kardeşini vurarak öldüren muhtar gözaltında

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde ağabeyini tüfekle vurarak öldüren köy muhtarı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsli)

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Sislioba köyünde bir kişinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, yaralanan Faruk B.’yi Demirköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Faruk B.kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Faruk B.’nin kardeşi köy muhtarı H.B’yi gözaltına aldı. Muhtarın ifadesinde, bahçelerine yaban domuzu girdiğini düşünerek tüfekle ateş ettiğini, ağabeyini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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