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Yaramazlara biraz batar!

Domuz avladığını sandı; babasını vurdu

İtalya’da, babasıyla avlanmaya giden bir adam çalılıklar arasında gölge görünce ateş etti. Domuz vurdum sanan adam babasını vurdu. Babası hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, dün, ikilinin, ülkenin güneyindeki Salerno bölgesinde bulunan ulusal parklardan birinde avlandığını, 34 yaşındaki adamın yaban domuzu vurduğunu sanarak babasını vurduğunu açıkladı. Açıklamaya göre karnından vurulan 55 yaşındaki Martino Gaudioso’nun kurtarılamadı.

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Gaudioso’nun oğlu hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açıldı. Babasını vurduğunu anlayınca hemen yardım istediğini anlatan adam, sorgusunda “Babamı vurduğumu anlayınca dünyam başıma yıkıldı. Siz hangi cezayı verirseniz verin ben kendimi affedemem” dedi.

İkilinin avlandığı ulusal parkta avlanmanın yasak olduğunu vurgulayan hayvan hakları savunucuları, yetkililerden ‘bu işe bir son verilmesi için somut adım atmalarını’ istedi.

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