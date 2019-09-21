Domates ucuzladı; salça sezonu açıldı: Kavanoz kapağı krizi yaşanıyor; esnaf talebe yetişemiyor

Sonbahara girerken evlerin mutfaklarındaki kış hazırlıkları hız kazandı. Turşu kuran, salça veya domates sos yapan ve reçel kaynatanlar kavanozların eskisini kullansa da ‘hava alıp bozulmasın’ diye kapağı mutlaka yeniliyor. Bu yıl domatesin ucuz olması yapılan salça, sos miktarını artırdı. Bu durum da kapak fiyatlarının artmasına ve yok satmasına neden oldu. Ciddi anlamda ‘kapak krizi’ yaşandığını söyleyen esnaf talebe yetişememekten yakınıyor!

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Türkiye’nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) kavanoz kapağı sadece bir esnafta bir koli kaldı.

Reklam

Esnaf Hulusi Arpacı, bir kamyon malın yarım saatte tükendiğini belirterek, “Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi arıyor. Elimizde sadece bir koli var. Şu an da fiyatı 40 kuruş. 200-250 koli mal gelecek o da gelmeden tükendi” dedi.

Süleyman Seval ise domatesin fiyatının çok düşmesi nedeniyle talebin arttığını söyleyerek, “2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim” ifadelerini kullandı.

‘Köprüde bile kapak sattım’

Gökhan Demir, fabrikaların böyle bir talep artışına hazırlıksız yakalandığına dikkat çekerken Murat Taşdemir ise şunları söyledi: “Geçen yıl domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzceye kapak almaya gittim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. İki koli kapak aldı yani köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti.”