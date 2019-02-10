Domates, biber, patlıcan… İstanbul’un ilk tanzim satış noktası açılıyor

İstanbul’da sebze meyve fiyatlarına karşı önlem olarak sunulan tanzim satış noktalarının ilki Aksaray Meydanı’na kuruldu.

Fotoğraflar: DHA

Tarladaki meyve sebze fiyatı tüketiciye ulaştırılana kadar aracıların koyduğu yüksek karlar nedeniyle artıyor. Hükümet fiyat artışının önüne geçmek için meyve-sebze satacağı tanzim satış noktalarını hayata geçiriyor.

Reklam

Bu satış noktaları tamamen belediyelerin kontrolünde olacak ve kar gütme amacıyla satış yapılmayacak. Üreticiden alınan gıda üzerine kar koymadan halka sunulacak.

Ankara’nın ardından İstabul’da da ilk tanzim satış noktası Aksaray Meydanı’na yerleştirildi. Burada büyükşehir belediyesinin şirketi Beltur’un görevlileri çalışacak.

Reklam

Aksaray Meydanı’ndaki tanzim noktası yarın satışa başlayacak. Kent genelinde ise toplamda 50 tanzim satış noktası olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 50 farklı noktadaki satışların büyük çadırlar kurularak yapılacağını dile getirdi.

“Tarladan toplanan ürünün fiyatı aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor” diyen Saraçlı, gıdanın kalitesine dikkat edeceklerini aktardı.

Tanzim satış noktalarında üreticiden tüketiciye domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan ve patates satılacak.

Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca’da üreticilik yapıldığı için bu beş ilçede satış olmayacak.