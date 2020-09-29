Dolu ve sağanak İstanbul’da hayatı felç etti

Sağanak yağış ve dolu İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok ilçede İstanbullulara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Fotoğraf: AA

Yağış, Avrupa Yakası’nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası’nda Kadıköy ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede etkili oldu.

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Topkapı’da, alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. İki özel aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla çıkarken bir minibüstekiler itfaiyeden yardım istedi. Çekiciler, sürücülerinin terk ettiği araçları kurtarmaya çalışırken itfaiye ekipleri minibüstekileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Yarısına kadar sular içinde kalan, yedi kişi bulunan minibüste hastaneye götürülmesi gereken bir hasta olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri önce rögar kapaklarını açarak su seviyesini düşürdü ve sonrasında minibüstekileri kurtardı.

Okmeydanı’nda da mahsur kalan araçlar oldu.

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Fotoğraf: DHA

Kadıköy’de dolu yağışı nedeniyle bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Arnavutköy’de de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken (üstte) hem pazarcılar hem de pazara gidenler nereye kaçacaklarını şaşırdı.

Fotoğraf: AA

Araç sahipleri daha önceki tecrübelerinde olduğu gibi otomobillerinin üzerini battaniye ve benzeri malzemelerle kapatarak korumaya çalıştı.

Ümraniye Çarşı Metro Durağı’nın girişindeki yürüyen merdivenler dolu yağışı altında kaldı. Merdivenlerden yuvarlanan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Metro durağının girişi beyaza büründü.

D-100’de kaza

Arnavutköy’de zincirleme kaza maydana gelirken D-100 Karayolu’nda üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.