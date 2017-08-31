İstanbul Eminönü’nde bir kadını bindiği dolmuştan zorla indirdiği, ardından sözlü tacizde bulunup tehdit ettiği öne sürülen şoför serbest bırakıldı.

‘Giyiminden ne mal olduğun belli’

Polise verdiği ifadede, şoför Ramazan Karakaş’ın Arap turist kafilesi dolmuşa binince kendisinden inmesini istediğini belirten Çiğdem S. adlı kadın olayı şöyle anlattı: “Ben bu saatte evime başka türlü gidemeyeceğimi söyleyince de şoför, ‘Seni ücretsiz bir şekilde metroya bırakırım’ dedi. Bundan tedirgin oldum ve dolmuştan indim. Sonrasında bir arkadaşımı arayarak beni 15 dakika sonra aramasını söyledim. Dolmuştan indikten sonra şikayet etmek için dolmuşun plakasını çektim. Bunun üzerine dolmuş şoförü el kol hareketleri yaparak geldi ve ‘Kendini kime s***********n s***r. Zaten giyinmenden ne mal olduğun belli o****u. Biz iyilik yapıyoruz o plakayı çekiyor. S****r git burdan!’ dedi. Bunun üzerine kendisine bir hakarette bulunmamış olmama rağmen neden bunları söylediğini sorduğumda da, ‘S****r git, elimde kalacaksın!’ şeklinde tehdit etmeye devam etti…”

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‘Engelli vardı, öncelik verdim’

Çiğdem S.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Karakaş ise suçlamaları reddederek “Turist kafilesi geldi, engelli vardı onlara öncelik verdim. İnmesini söyledim, bayan benden taksi parası istedi. Vermedim, hakaret etmedim” dedi.

Karakaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.