Dolmuşta Nazan Bokurt’a saldıran kişiye suç duyurusu: Üç suçtan aranıyormuş

Ankara’da dolmuşta bir kişinin sözlü tacizi ve saldırı girişimine maruz kalan Yüksel Caddesi eylemcisi Nazan Bozkurt, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bozkurt, 30 Ağustos’ta Mamak’ta dolmuşta seyahat ederken, bir kişinin ölüm, tecavüz tehditlerine, küfürlerine ve darp girişimine maruz kalmış, çevredekilerin de olaya hiç müdahale etmemesi dikkat çekmişti.

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Hürriyet’ten Hasan Mesut Benli’nin haberine göre saldırganın adının İzzet Atılkan olduğu belirlendi.

Bozkurt, üç suçtan aranan Atılkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Atılkan’ın, polisi arayacağını duyunca Cebeci gazinolarının bulunduğu yerde indiği ifade edildi.

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Dilekçede, şunlar kaydedildi: “Şahıs minibüsten indikten sonra taksiye binerek oradan uzaklaştı. Çekmiş olduğum videoyu, şahsın bulunması ve bir tanıyanın çıkmasını düşünerek internetten paylaştım. Gelen yorumların birkaçında bana bu şahsın isminin İzzet Atılkan olduğunu yazdılar. Şahıs kendi sosyal medya profilini kapattı. Konuyla ilgili haber yayınlandı. Kamuoyunda bu konu ile ilgili çok sayıda tepki mesajları gelmiştir. Ben de şahıs hakkında şikâyette bulunmaya karar verdim ve polis merkezine geldim. Bana gelen mesajlar doğrultusunda ismini verdiğim İzzet Atılkan isimli şahsı sistemde bana gösterilen fotoğrafından kesin ve net olarak teşhis ettim. Beni ölüm ve tecavüzle tehdit eden, ağza alınmayacak küfürler eden, halkın kutsal değerlerine hakaret eden isminin İzzet Atılkan olarak öğrendim şahıs hakkında davacı ve şikâyetçiyim.”

Bozkurt’un şikâyeti üzerine şüpheli İzzet Atılkan hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahsın hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.