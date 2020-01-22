Dolmabahçe’deki restorasyonda dolgu malzemesi olarak kullanılmış 100 yıllık gazete bulundu

Dolmabahçe Sarayı’nın Süfera Salonu’nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı.

Fotoğraf: DHA

Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında Osmanlı’nın ilk uçakları ‘Osmanlı’ ve ‘Prens Celaleddin’in 40 dakikalık seferlerini yaptığı yazıyor. Haberde ‘Prens Celaleddin’in, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut’tan Şam’a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.



30 numaralı odadan çıkan gazete parçalarının, Sultan 5’inci Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

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Bir diğer keşif ise duvardaki boya katmanlarının altında bulunan erkek portresi. Yağlı boyayla çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, Saray kalemkârlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.