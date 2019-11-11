Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım rekoru: 105 bin kişi ziyaret etti

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümünde, O’nun gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Saat Kule girişi güvenlik kontrol noktası verilerine göre 10 Kasım’da saray ve Atatürk’ün vefat ettiği odayı 105 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Reklam

Açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Bu en uzun mesaide, sarayda 205 kişi görev yaptı. Sabah saat 7.30’da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı 17.30’da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk’ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray’daki anma programı saat 19.00’da sona erdi. Bu yılki 10 Kasım’ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı.

Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. Atatürk’ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçilerin de Atatürk’ün odasını gezebilmeleri için imkan yaratıldı, bu kişilere ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti.

Anıtkabir’de insan seli: ‘Özgürce nefes almamızı Atatürk’e borçluyuz’

SON HABERLER

Anıtkabir’de insan seli: ‘Özgürce nefes almamızı Atatürk’e borçluyuz’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında, her 10 Kasım’da, saat 09:05’te olduğu gibi yurdun dört bir yanında hayat durdu. Ankaralılar ve Ulu Önder anısına hayatı kentlerinde durdurmak yerine O’nun ebedi istirahatgahında olmak isteyenler ise Anıtkabir’e aktı. Türkiye’nin farklı illerinden yola çıkan yüz binler Ata’nın huzurunda olmak için sabahın erken saatlerinde oradaydı.

Tel Abyad’da bombalı saldırı: Dokuz ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına YPG’lilerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı.

İmamoğlu: Atatürk’ü anlamak ve anlatmak memlekete hizmet etmekten geçer

Ekrem İmamoğlu, sekiz yıldır devam ettirdiği 10 Kasım anma programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olarak da sürdürdü. Bezmialem Valide Sultan Cami’deki mevlid programına ve Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ndeki lokma ikramına katılan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde anarak “Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...