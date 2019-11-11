Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım rekoru: 105 bin kişi ziyaret etti

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümünde, O’nun gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Saat Kule girişi güvenlik kontrol noktası verilerine göre 10 Kasım’da saray ve Atatürk’ün vefat ettiği odayı 105 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

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Açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Bu en uzun mesaide, sarayda 205 kişi görev yaptı. Sabah saat 7.30’da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı 17.30’da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk’ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray’daki anma programı saat 19.00’da sona erdi. Bu yılki 10 Kasım’ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı.

Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. Atatürk’ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçilerin de Atatürk’ün odasını gezebilmeleri için imkan yaratıldı, bu kişilere ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti.