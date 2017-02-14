Dolgun maaş+yemek+sigorta: MLS ekibi Philadelphia Union ‘profesyonel dövmeci’ arıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki en üst düzey futbol ligi MLS ekiplerinden Philadelphia Union, kulüp bünyesinde görevlendirilmek üzere ‘profesyonel dövmeci’ aradıklarını açıkladı.



Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, dövmelerin, sporun ve taraftar kültürünün önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Taraftarlar da yaptırabilecek

Takıma Philadelphia dışından da çok sayıda ismin katıldığına dikkat çekilen duyuruda, “Philadelphia dışından katılan oyuncu ve çalışanlarla büyüyen kulübümüz, dövmeye duydukları aşkı yabancı oldukları şehirde gösterebilecek yerel sanatçılar arıyor” dendi.

Bir dövme sanatçısının takımın parçası haline gelmesinin ‘devrim niteliğinde’ olduğu ifade edilen duyuruda, futbolcular, koçlar, takım çalışanları hatta Philadelphia Union taraftarlarının kulübe gelip dövme yaptırabileceği belirtildi.