Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dolgun maaş+yemek+sigorta: MLS ekibi Philadelphia Union ‘profesyonel dövmeci’ arıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki en üst düzey futbol ligi MLS ekiplerinden Philadelphia Union, kulüp bünyesinde görevlendirilmek üzere ‘profesyonel dövmeci’ aradıklarını açıkladı.


Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, dövmelerin, sporun ve taraftar kültürünün önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Taraftarlar da yaptırabilecek

Takıma Philadelphia dışından da çok sayıda ismin katıldığına dikkat çekilen duyuruda, “Philadelphia dışından katılan oyuncu ve çalışanlarla büyüyen kulübümüz, dövmeye duydukları aşkı yabancı oldukları şehirde gösterebilecek yerel sanatçılar arıyor” dendi.

Bir dövme sanatçısının takımın parçası haline gelmesinin ‘devrim niteliğinde’ olduğu ifade edilen duyuruda, futbolcular, koçlar, takım çalışanları hatta Philadelphia Union taraftarlarının kulübe gelip dövme yaptırabileceği belirtildi.

 

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Şubat 2017

1- Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

Rapor: TSK’nın önündeki tehlike IŞİD’le El Bab’da şehir savaşı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediği El Bab’da çatışmaların kent savaşına dönebileceği riskine dikkat çekilirken, TSK’nın kentin hemen güneyinde bulunan Suriye hükümetini destekleyen güçlerle de karşılaşabileceği vurgulandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...