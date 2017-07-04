‘Doldurma meyhaneci’: Enflasyonla içkiye yine zam, rakıya 4.3 lira ÖTV ‘katkısı’

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Dün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla altı aylık enflasyonun belirlenmesiyle alkollü içeceklere gelen zam oranı belli oldu.

Türkiye’de uzun süredir alkollü içeceklerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Alınacak vergi oranı ise, altı aylık yurtiçi üretici fiyat endeksi kadar oluyor.

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Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, dün açıklanan enflasyon rakamları alkollü içeceklere yansıyacak zam oranlarını da belirledi. Böylece alkollü içeceklerin fiyatı yüzde 7.82 olan altı aylık Yİ-ÜFE kadar arttı.

Yeni rakamlar tüm alkollü içeceklere yansırken örneğin 70’lik yeni rakıdan alınan ÖTV, 46.72 liradan 50.37 liraya yükselmiş oldu.

ÖTV’den sonra bir de KDV

İçkide ÖTV üzerinden yüzde 18’lik KDV de alınıyor. KDV de 8.4 liradan 9.06 liraya yükselecek.

Böylece 70’lik rakının vergisi ÖTV’li değeriyle sınırlı kalmayacak, 55.12 liradan 59.43 liraya yükselecek.

70’lik rakının fiyatı vergi nedeniyle 4.31 lira artacak. Perakende satışta da vergiler nedeniyle her kadehte 2-3 lira civarında fiyat artışı oluşacak.