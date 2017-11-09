Doldur boşalt: YKS’nin ilk oturumuna 40 soru daha eklendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 80 soruluk ilk oturumuna 40 soru daha eklendi.

YÖK 19 Ekim tarihinde, 80 Türkçe ve Matematik sorusunun olacağı TYT için 90 dakika süre tanınacağını açıklamıştı.

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı açıklamada, “Yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine ‘tedrici geçişi’ de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapıldı” denildi.

Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT), ‘Türkçe’ testindeki 40 soruya ek olarak 20 ‘Sosyal Bilimler’ (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, ‘Matematik’ testindeki 40 soruya ek olarak 20 ‘Fen Bilimleri’ sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre alanlara göre soru dağılımı şöyle:

Sosyal Bilimler

• Coğrafya: (5 soru)

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: (5 soru)

• Felsefe: (5 soru)

• Tarih: (5 soru)

Fen Bilimleri

• Biyoloji: (6 soru)

• Fizik: (7 soru)

• Kimya: (7 soru)

YKS’nin ikinci oturumunda adaylara ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ testinde 40, ‘Sosyal Bilimler-2’ testinde 40, ‘Matematik’ testinde 40 ve ‘Fen Bilimleri’ testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.

Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak.